رئيس بشكتاش: أحلم بضم صلاح

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أكد حسين يوسيل، رئيس نادي بشكتاش التركي أنه يحلم يضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لصفوف فريقه، خلال الفترة القادمة.

وقال حسين يوسيل في تصريحات لقناة تي آر تي التركية: "أمنيتي أن أضم محمد صلاح لنادي بشكتاش، أريد تواجده في مركز الجناح الأيمن.. هذا هو حلمي".

وأضاف: "فريق بشكتاش يحتاج لتدعيمات قوية، وسنعزز الفريق بصفقتين أو 3 في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وستكون هذه الصفقات بنظام الإعارة".

وتابع: "فرصتنا في التتويج بالدوري التركي مازالت مستمرة حسابيًا، ولكننا سنشكل فريقًا سيلعب على التتويج بالبطولة في الموسم القادم".

وأكمل: "كرة القدم ليست لعبة صعبة. نحن بحاجة إلى جناح أيمن وجناح أيسر، لكننا قمنا بصفقتين في خط الوسط، ما فائدة ذلك؟ نحن نريد التعاقد مع لاعبين شباب وعن طريق الإعارة فقط".

وأتم حسين يوسيل تصريحاته قائلًا: "نادي بشكتاش يحتاج لبيع بعض اللاعبين أيضًا في الفترة القادمة، وسنعمل على ذلك".