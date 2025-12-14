تعرضت محافظة جنوب سيناء خلال الأسبوع الماضي لتقلبات جوية وعواصف ممطرة تباينت شدتها ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة ورعدية في بعض الأحيان، وأسفرت عن حدوث 7 سيول بعدة وديان تابعة لمدن خليج العقبة "دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، ونجح الجهاز التنفيذي بمحافظة في السيطرة عليهم بفضل مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى إنشائها وفقًا لإحداثيات مخرات السيول.

وقال مصدر بإدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إنه جرى وضع خطة مسبقة للتعامل مع خرائط الأمطار عقب تنبيهات وزارة الموارد المائية والري، بأخذ الحيطة والحذر من هذه العاصفة التي حدث على مدار يومي 6 و9 من شهر ديسمبر الجاري، وتضمنت التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة وغرف العمليات الرئيسية، وجميع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ توجهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة والتوجيه على مدار الساعة.

وأوضح المصدر ، أن العاصفة تضمنت حدوث أمطار متوسطة الشدة على مدن خليج العقبة ومدينة أبورديس بخليج السويس، مما أدى إلى حدوث سيول في بعض المناطق دون الأخرى، منها سيول بأودية "زغرة، الغيب" لوقعة في نطاق مدينة دهب، وسيل بمحمية ابوجالوم الواقعة بنطاق مدينة نوبيع، وسيول في أودية "المحاش، أم احيا، مرجانة" الواقعة في نطاق مدينة طابا، وسيل في وادى فيران اتابع لمدينة أبورديس، وذلك دون حدوث أي مشاكل أو قطع للطرق او إيقاف حركة الطرق، أو ضرر للاستثمارات الواقعة في نطاق هذه المناطق.

كما أكد أن السيطرة على هذه العاصفة يرجع إلى قيام أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري ومحافظة جنوب سيناء وأجهزتها المختلفة بالمدن، بالاعتماد على خرائط التنبيه التي تصل إليهم خلال موسم السيول، والذى يبدأ مع بداية شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر مايو، إضافة إلى التنسيق التام بين أجهزة الدولة لحماية المناطق المعرضة لأخطار السيول من أي خطر يهدد سلامة المواطنين والاستثمارات.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري، قامت بتنفيذ أعمال صناعية تصل إلى ما يقرب من 550 منشأ بجنوب سيناء بهدف الحماية وحصاد مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، وتمثلت هذه الأعمال الصناعية في سدود وبحيرات وقنوات وبحيرات صناعية وبرابخ وحواجز باستثمارات تعدت 4 مليار جنيه حتى تاريخه، وذلك طبقًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية المناطق المعرضة لأخطار السيول، والاستفادة القصوى من أي نقطة مياه، من خلال إدارة الموارد المائية بشكل ينعكس بالإيجاب على هذه المناطق، وتحويل مياه الأمطار والسيول من نقمة إلى نعمة، عن طريق استخدمها في أغراض الشرب والزراعة، وهذا ما حدث ويحدث على أرض سيناء نتيجة التعاون والتنسيق والدعم الواضح من القيادة السياسية في هذا الملف.