نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى

رد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة السكان، على سؤال الإعلامية لبنى عسل حول "حال المنظومة الصحية في مصر بالفترة الأخيرة؟"، قائلًا: إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتم متابعة أداء والتزام القيادات بديوان الوزارة ومديريات الشئون الصحية بالتعليمات بجانب المرور على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

وأضاف قائلًا: "مش بنشتغل وإحنا قاعدين في المكاتب.. ولا إن إحنا نعمل خطط وتتحط في الدرج لازم الحاجات دي تتنفذ على الأرض".

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت، أن مصر تمتلك حوالي 5000 وحدة رعاية أولية، منها 122 وحدة تم اعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد خلال العام الماضي، معلقًا: "قبل كدا مكنش في ولا وحدة تبع وزارة الصحة معتمدة".

وأوضح أنه تم تطبيق آلية لصرف أدوية على نفقة الدولة بـ 50 وحدة رعاية أولية، دون الحاجة للتوجه للمستشفيات الحكومية، تخفيفًا للضغط عليها وتسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى وجود خطط لزيادتها لاحقًا.

وأشار إلى تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الأولية وفيما يخص التطعيمات لتسجيل الأطفال الذين تلقوا التطعيمات ومن لم يتلقها، بجانب منظومة صرف الألبان وغيرها.

وعلق على اهتمام المواطنين بنشر ومتابعة السلبيات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: أكيد في سلبيات.. ولكن في إيجابيات كثيرة جدًا وكلنا بنشتغل علشان نحسن دا".

وشدد على أهمية متابعة تنفيذ هذه الآليات للحفاظ على مجهودات العاملين في الوزارة، قائلًأ: "من غير المتابعة يبقى أنا ضيعت مجهود.. والمتابعة من 50لـ70%.. علشان نحسن الأداء".

واستشهد بحصول مصر على اعتراف منظمة الصحة العالمية بخلوها من التراكوما المسبب للعمى، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة مثلت العامل الأكبر للحصول على هذه الشهادة، من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بالقرى، بجانب توفير أماكن لائقة لتقديم الخدمات.