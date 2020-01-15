اليونان تستحدث وزارة جديدة للتعامل مع مشاكل المهاجرين

أعلنت اليونان اليوم الأربعاء، استحداث وزارة جديدة للتعامل مع مشاكل المهاجرين القادمين للبلاد.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الانجليزية أن حكومة اليونان أعلنت أن نائب وزير الشئون الاجتماعية العمالية ، نوتيس ميتراكى ، سيتولى حقيبة الوزارة الجديدة والتي أطلق عليها اسم " وزارة شئون المهاجرين واللجوء " والتي تهدف إلي التعامل مع الزيادة الجديدة في أعداد المهاجرين واللاجئين لليونان .



وكانت الحكومة الجديدة في اليونان - التي انتخبت في شهر يوليو الماضي - قد أعلنت حزمة من الخطط الرامية لإغلاق مخيمات اللاجئين المكتظة بالنزلاء في الجزر اليونانية واستبدالها بمراكز احتجاز أخرى أكثر قيودا ورقابة ، على أن يقع أغلبها على البر الرئيسي للبلاد .



ومن المنتظر أن تقوم السلطات اليونانية أيضا بنشر أعداد أكبر من قوات حرس الحدود لإغلاق الأبواب أمام تواجد اية مهاجرين داخل البلاد دون وجه حق .