 المعارضة السورية: طائرات روسية تقصف عدة بلدات في إدلب رغم الهدنة - بوابة الشروق
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المعارضة السورية: طائرات روسية تقصف عدة بلدات في إدلب رغم الهدنة

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نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 10:39 ص

أفادت مصادر بالمعارضة السورية بأن طائرات روسية قصفت عدة بلدات يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في إدلب بشمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع تركيا قبل يومين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء عن المصادر قولها "إن مدينتي خان السبل ومعصران وعدة مدن أخرى في محافظة إدلب استهدفت بعد توقف دام يومين للضربات الجوية على آخر معقل لمقاتلي المعارضة، والذي تعرض للقصف لأكثر من شهر".

يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص كانوا قد فروا من محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة، حيث قصفت الطائرات الروسية ومدفعية النظام البلدات والقرى.

وكان مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قد صرحوا مؤخرا بأن الوضع الإنساني تأزم مع فرار ما لا يقل عن 300 ألف مدني في محافظة إدلب، لينضموا إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من معارك سابقة إلى المخيمات القريبة من الحدود مع تركيا.


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