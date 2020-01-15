 القوات الإسرائيلية تجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 1:32 م

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء -" إن هذه التدريبات مستمرة منذ يومين على أراضي عدة في الأغوار، وهي: خلة جميع، وخلة البد، وخربة الشق في منطقة الفارسية، وخربة سمرة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تستخدم الدبابات والرصاص الحي في تدريباتها، ما يؤثر على المزروعات، علما أنها لم توجه تحذيرا مسبقا للأهالي.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في الأغوار الشمالية؛ ما يؤدي لطرد العائلات من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.


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