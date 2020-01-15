الحكومة النمساوية تبحث في ثاني اجتماعاتها قضايا مكافحة الإرهاب

بحثت الحكومة النمساوية الجديدة، في ثاني اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس ونائبه فيرنر كوجلر، قضايا تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التبادل الأمني مع بقية دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.



وذكرت مصادر في المستشارية النمساوية أن الحكومة تطرقت إلى قضايا عدة منها تأمين عناصر الشرطة، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية في البلاد، وعلاج النقص في قطاع التمريض من خلال إنشاء مدرسة متخصصة جديدة في هذا المجال.



ونوهت المصادر إلى تأكيد وزير الداخلية كارل نيهامر على مكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة العناصر الخطرة ودعم الاستقرار في البلاد بالتعاون مع دول المنشأ في الهجرة والدول التي تعتبر محطات في رحلة المهاجرين، مع تضييق الخناق على نشاط مهربي البشر.