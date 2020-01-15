«الشروق» تنشر تفاصيل البيان الصادر عن اجتماع سد النهضة بوزارة الخزانة الأمريكية

ملء بحيرة السد في شهور الفيضان حتى الوصول لمنسوب يمكن من إنتاج الكهرباء.. واستحداث آلية لتخفيف أضرار الجفاف



اجتماع قادم يومي 28 و 29 يناير في واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق شامل

الشروق



نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني بيانا مطولا صدر بعد اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي، في الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.



أشار البيان إلى إحراز تقدم في الاجتماعات الفنية الأربعة بين وزراء الموارد المائية والاجتماعين السابقين في واشنطن العاصمة ونتائج تلك الاجتماعات والتزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني وتكيفي ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.



ولتحقيق هذه الغاية، أشار الوزراء إلى 6 نقاط تمثل في مجموعها سبيلا لإنجاز اتفاق نهائي:



1- سيتم ملء السد على مراحل بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر.



2- سيتم الملء خلال موسم الأمطار ، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف يستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.



3- ستوفر مرحلة الملء الأولي رفعا سريعا لمستوى المياه في بحيرة السد عند 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر، والتوليد المبكر للكهرباء ، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.



4- سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى بحيرة سد النهضة، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات الجفاف الطويلة.



5- عند التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد لاحقا وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى البحيرة الذي يوفر توليد الكهرباء، مع اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الجفاف بالنسبة لمصر والسودان.



6- سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.



واتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 28 و 29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وستكون هناك مناقشات فنية وقانونية حتى ذلك الحين.



وأكد الوزراء أنهم يدركون الفوائد المهمة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي، وشددوا على أهمية التعاون فيما بينهم لتحسين حياة شعوب الدول الثلاث، والتزامهم بالتوصل إلى اتفاق.