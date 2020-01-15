اشتية يدعو البنك الدولي للمساعدة بتدقيق خصومات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، البنك الدولي إلى المساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.



وقال اشتية في بيان عقب استقباله في رام الله وفدا من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، إن إسرائيل تقتطع ملايين الشواقل الإسرائيلي من أموال الضرائب بما "يشكل نزيفا للخزينة الفلسطينية".



وذكر أن الاقتطاعات "تتم من دون أي تدقيق في أربعة ملفات: الكهرباء، الماء، والصرف الصحي، والتحويلات الطبية التي انخفضت بشكل ملفت مؤخرا، نتيجة قرار وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية".



ودعا اشتية إلى دعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيقل الإسرائيلية "التي تعزز التبعية لاقتصاد الاحتلال" والتعاطي مع الوضعين الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي.



وحسب البيان أطلع اشتية وفد البنك الدولي على استراتيجية لخلق تنمية اقتصادية متوازنة وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمنتج الوطني، والانفتاح على الأسواق العالمية والعربية "ما يقود إلى الانفكاك تدريجيا من التبعية الاقتصادية لإسرائيل".