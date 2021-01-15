واين روني مديرا فنيا لديربي كاونتي

أعلن نادي ديربي كونتي تعيين واين روني مديرًا فنيًا للفريق بصفة دائمة.

تولى روني المسئولية الفنية لديربي كاونتي بشكل مؤقت في نوفمبر الماضي بعد رحيل فيليب كوكو، وأثار إعجاب مالكي النادي الحاليين بما قدمه مع الفريق، وهو الأمر الذي أدى بهم لتعيينه في النهاية، بعقد يمتد لعامان ونصف.

ونقلت شبكة «سكاي سبورت» حديث روني عن ديربي كاونتي، قائلًا:" عندما عدت لأول مرة للمملكة المتحدة شعرت بالذهول تمامًا بسبب إمكانات نادي ديربي كاونتي، الملعب واللاعبين الشباب القادمين والمشجعين، على الرغم من العروض الأخرى، كنت أشعر أن ديربي كاونتي هو المكان المناسب لي".

ومن جانبه قال ستيفن بيرس، المدير التنفيذي لديربي كاونتي:" يسعدنا أن نؤكد تعيين واين روني مديرًا فنيًا جديدًا لنا، كانت النتائج الأخيرة للفريق مرتفعة ممزوجة بالعروض الجيدة تحت قيادة روني".