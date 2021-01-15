جماعة محلية: حديثو ولادة ضمن 18 مخطوفا شمالي نيجيريا

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قال زعيم محلي في نيجيريا، اليوم الخميس، إن مسلحين خطفوا 18 شخصا شمالي البلاد، بينهم أطفال حديثو الولادة.

ووقعت عمليات الخطف أمس الأربعاء في قرية بالقرب من بيرنين جواري بولاية كادونا، بحسب ساليسو هارونا، رئيس منظمة الاتحاد التقدمي لإمارة بيرنين جواري.

وذكر أن قطاع الطرق المسلحين تنقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان وسرقوا الطعام وأغراض أخرى، مضيفا أن أربع أمهات وأطفالهن حديثي الولادة من بين المخطوفين.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، محمد جليج، إنه لا يمكنه التعليق على الحادث لأنه قيد التحقيق.

وتتكرر عمليات الاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة في وسط شمال نيجيريا. وفي معظم الأحيان، يكون الدافع وراء الخاطفين هو الحصول على أموال الفدية.

وفي مناطق أخرى بشمال نيجيريا، تقوم جماعة بوكو حرام الإرهابية المتشددة بترويع السكان.