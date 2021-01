عثر مصور ورحالة أسترالي على "شجرة الحياة" بحجم هائل في بحيرة على السواحل الشمالية لمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وشاهد المصور والرحالة الأسترالي تشكيلا ساحرا وغريبا جدا داخل بحيرة في مقاطعة نيو ساوث الأسترالية، ما جعله يلتقط مشاهد اعتبرت ساحرة جدا ونادرة.

وبحسب "بي بي سي"، أطلق المختصون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد اسم "شجرة الحياة" كون التشكيل الذي تكون داخل البحيرة يشبه لحد كبير شجرة عملاقة جدا بألوان ساحرة.

"It's quite bizarre to see, but it's quite amazing at the same time"



