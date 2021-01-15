توجه وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب.



وقال حسن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة: «أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية».



وأضاف: «أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلائه».



وأصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، بفيروس كورونا، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.







أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية... أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلاءه — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 15, 2021