استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيها.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت في بعض الشركات على النحو التالي:

أسمنت النصر 755 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 743 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 755 جنيهًا.

أسمنت سيناء 743 جنيها.

أسمنت السويس 765 جنيهًا.

أسمنت حلوان 765 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا.