الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 810 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المصرية بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 810 جنيها، مقارنة بـ808 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.



وبحسب نجيب، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 695 جنيها مقابل نحو 693 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 925 جنيها مقابل 923 جنيهًا، كما زاد سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلي 6480 جنيها مقارنة بـ6464 جنيها.



ومنذ بداية العام الماضي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخرا.



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.