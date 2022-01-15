قالت الدكتورة سامية محرز أستاذ الأدب العربي والمدير المؤسس لمركز الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنّ أسرة جدها الشاعر الراحل إبراهيم ناجي لم تكن تشعر بالضائقة المالية التي كان يمر بها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "cbc"، أنّ جدتها فقط هي من كانت على علم بهذه الضائقة وتحمّلت معه هذه "اللحظات المرعبة".

وأشارت إلى أنّ انتهت من كتابها الجديد "إبراهيم ناجي.. زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" خلال سنة كاملة خلال فترة كورونا، معتبرة أنّ الجائحة كثّفت من الوحدة البحثية بالنسبة لها، إذ لم تكن تلتقي أحدًا ولم تغادر منزلها.

وأوضحت أنّ هناك محطات لفتت انتباها في مسيرة جدها، بينها كتابة جوابات لجدتها باللغة الفرنسية، وكان ذلك القرن الـ19، موضحة أن المصطلحات كان بها تعقيد ما، ليست من شاب متزوج حديثًا.

وأكّدت أن جدها كان يكتب لجدتها جوابًا كل يوم، ويرسله لها عبر البريد، موضحة أنه طالبها أيضًا بكتابة جوابات لها بالمثل.

