التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا في كأس الأمم

يخوض المنتخب الوطني الأول، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون بالتاسعة من مساء اليوم السبت، عندما يلاقي غينيا بيساو، في مواجهة يسعى من خلالها لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويرفع المنتخب الوطني شعار "لا بديل عن الفوز" في أول مواجهة يخوضها في تاريخه أمام منتخب غينيا بيساو، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، خصوصًا بعد تلقي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة أول هزيمة في تاريخ مبارياته الافتتاحية بأمم أفريقيا منذ الخسارة أمام السنغال في عام 2002.

وسيحتفظ كيروش بالثلاثي الهجومي دون تغيير من خلال مشاركة محمد صلاح ومعه عمر مرموش على أن يقود الهجوم مصطفى محمد.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب أمام غينيا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.