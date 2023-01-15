• الكتاب يلقي الضوء على عدد من النساء الرائدات الذين حققوا إنجازات في جميع المهن

يصدر قريبًا عن دار الشروق، كتاب "بنات النيل.. نساء مصريات غيَّرن عالَمَهن"، تحرير الدكتورة سامية إسكندر سبنسر، أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة أوبرن بولاية ألاباما الأمريكية.

يستعرض الكتاب قصص نجاح عدد من المصريات البارزات من أعمار مختلفة لإبراز تاريخ إنجازات النساء في الشرق الأوسط من أجل القضاء على الصورة النمطية الخاطئة التي تغلب على الحوار في الوقت الراهن.

الكتاب يهدف إلى كسر الصورة النمطية للمرأة المصرية المعاصرة على أنها ضحية، غير متعلمة وغير حضارية، يهيمن عليها الرجل.

والهدف الثاني هو نشر الوعي حول العالم بالبطلات المصريات في المجتمع الحديث؛ حيث يعملن على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات والبيئات التي يعشن ويعملن بها.

والغرض الثالث هو توفير نماذج إيجابية للأجيال الجديدة من الشباب والنساء والرجال، في مصر وخارجها، لحثهم على وضع أهدافهم عالية جدًّا على الرغم من العقبات التي قد تواجههم، وليعرفوا أن السماء ليست الحد.

ويسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على نماذج للمرأة المصرية تجاهلتها وسائل الإعلام أو أغفلت عنها. يلقي الكتاب الضوء على عدد من النساء الرائدات، الذين حققوا إنجازات في جميع المهن تقريبًا؛ مثل المهن الأكاديمية، والفنية، والأعمال المصرفية، والتنموية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والهندسية، وريادة الأعمال، والشئون المالية، والأعمال الحكومية، والطبية، والعلاقات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.

وقد تم الاعتراف بنجاحاتهن في مصر وأماكن أخرى وتكريمهن من قبل بعض من أعلى المؤسسات والحكومات الوطنية والدولية شأنًا.

قصص هؤلاء النساء تبرز العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام، والممارسات المهملة، والأحداث التاريخية من منتصف وأواخر القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين في كلٍّ من مصر وأجزاء أخرى من العالم.