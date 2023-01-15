ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

يتجدد الصراع بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، عندما يلتقيان في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد الملك فهد، بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحسم فريقا ريال مدريد وبرشلونة تواجدهما في نهائي البطولة، حيث فاز برشلونة على حساب نظيره ريال بيتيس بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل 2-2، فيما نجح ريال مدريد في التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني إثر تغلبه بركلات الترجيح على حساب نظيره فالنسيا بنتيجة 4-3، بعد التعادل الإيجابي 1-1.

تستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض،

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.

ويواجه ريال مدريد شكوكًا على مستوى البطولة المحلية بعد التعثر في أكثر من مناسبة وفقدان الصدارة بسذاجة لمصلحة برشلونة.

ويسعى الميرنجي لتكون هذه البطولة بداية انتفاضة للفريق، خاصة أن الفوز بها على حساب الغريم التقليدي، سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل العودة لاستكمال مسابقة الدوري.

ولكن ريال مدريد لم يظهر أمام فالنسيا، بأفضل شكل ووصل إلى ركلات الترجيح بصعوبة، كما يملك ريال مدريد أكثر من إصابة مؤثرة في خطوطه، قد يعود من بينها بعض اللاعبين وأبرزهم إدواردو كامافينجا الذي تعرض لإصابة بسيطة في مباراة نصف النهائي أمام فالنسيا وكذلك إيدير ميليتاو الذي قد يلحق بالمباراة رغم إصابته ببعض الإنزعاجات، فيما يستمر غياب دافيد ألابا، أوريليان تشواميني ولوكاس فاسكيز.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق اللقب رقم 13 في تاريخ المسابقة، لمعادلة الرقم القياسي لبرشلونة، الأكثر تتويجا بالبطولة، ويتسلح لأجل ذلك بتاريخه الجيد في المملكة العربية السعودية، حيث تُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني الأخير عقب فوزه على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على نفس ملعب اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وبشكل عام استضافت السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك المرينجي، بعد فوزه على أتلتيك بلباو.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي داني كارباخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز وفيرلاند ميندي في خط الدفاع، وثلاثي في الوسط توني كروس، لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي، خلف ثلاثي الهجوم فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما ورودريجو جويس.

على الجانب الآخر، يعيش برشلونة فترة جيدة على الصعيد المحلي حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط كاملة عن غريمه ريال مدريد، ولكن تواجه برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز انتقادات عديدة حول الطريقة التي يرجع بها خصومه في المباريات ويفشل برشلونة في السيطرة على المباريات في الدقائق الأخيرة دائمًا وتصعب المهمة عليه.

ويسعى برشلونة لإنهاء لعنة الأراضي السعودية وتحقيق الفوز على ريال مدريد هناك، لتحقيق اللقب، والتأكيد على تطور الفريق مع تشافي.

ولا يعاني برشلونة من إصابات مؤثرة كما هو الحال في ريال مدريد، ويتوقع أن يدخل مباراة اليوم بتشكيل يضم مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جول كوندي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو وجوردي ألبا في الدفاع، وفي الوسط يلعب الثلاثي المميز فرينكي دي يونج، بيدري وجافي، خلف ثلاثي الهجوم أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.

وتمثل مباراة اليوم المواجهة رقم بين الفريقين في منافسات السوبر، حيث سبق والتقيا 15 مرة، حقق ريال مدريد الفوز في 9 مباريات، وفاز برشلونة في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، وقد تم حسمهما بركلات الترجيح.

وعلى مستوى المباريات النهائية، فقد التقيا من قبل في 7 مناسبات، فاز ريال مدريد في 6 وفاز برشلونة في مباراة وحيدة.