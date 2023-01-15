أغلقت البورصة المصرية على استقرار اليوم، بميل نحو اللون الأخضر، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 15561 نقطة.



وكان المؤشر الرئيسي قد هبط بصورة ملحوظة الأسبوع الماضي، وأغلق جلساته الأربع على خسائر بنحو 2.8%.



وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في بداية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 16,275 نقطة، قبل أن يتعرض لجني أرباح ويخسر كل مكاسبه، ليغلق الأسبوع منخفضًا عند 15,551 نقطة.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى الدعم الأول عند 15,300 نقطة، وهو أقل مستوى في الأسبوع الماضي، وفي حالة كسر المستوى الأخير، ستعد إشارة على احتمالية تعرض السوق لمزيد من التصحيح حتى 15,000 نقطة".