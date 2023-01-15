جورجيا تؤكد أنها لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

قالت وزيرة الثقافة والرياضة والشباب في جورجيا تيا تسولوكياني، إن بلادها لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لأنها لا تريد أن تتورط في هذا النزاع، بحسب ما نقلته قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الأحد.

وأضافت: "لن تسمح السلطات الجورجية بأن تتورط دولتنا في مواجهة عسكرية، وبالتالي لن نتمكن طبعا من تقديم المساعدة العسكرية إلى أحد أطراف المواجهة (أوكرانيا). علاوة على ذلك، على حد علمي، يجري الحديث عن نقل الأسلحة التي اشتريناها في فترة سابقة من أوكرانيا".

وتابعت تيا تسولوكياني، التي تشغل كذلك منصب نائبة رئيس الوزراء في بلادها، أن جورجيا عانت وشهدت العديد من النزاعات المسلحة ومن واجب السلطات منع تكرار ذلك.

وكانت تقارير قد أفادت في الأسبوع الماضي نقلا عن القائم بالأعمال الأوكراني في جورجيا أندريه كاسيانوف، بأن كييف طلبت من تبليسي إعادة منظومات الدفاع الجوي "بوك" التي سلمتها لجورجيا في عام 2008.

وأضافت التقارير أن أوكرانيا طلبت أيضا من جورجيا تسليمها أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات التي استلمتها سابقا من الولايات المتحدة.

وقال كاسيانوف، إن جورجيا رفضت بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.