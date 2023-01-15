الناتو يدعو برلين لتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وطالب ألمانيا على وجه الخصوص بمد كييف بدبابات "ليوبارد 2".

وقال ستولتنبرج، في حديث لصحيفة "هاندلسبلات"، اليوم الأحد، "نحن في مرحلة حاسمة.. لذلك؛ من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للفوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن ستولتنبرج يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشاد ستولتنبرج بقرار المستشار الألماني، أولاف شولتز، بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بمركبات قتال مشاة من طراز "ماردر".

ويتوقع ستولتنبرج، إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا، حيث قال، "الالتزامات الأخيرة للمعدات الثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب."

تأتي هذه التعليقات قبل اجتماع هذا الأسبوع لمجموعة الاتصال العسكرية الأوكرانية، التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.