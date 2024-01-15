النائب علاء عصام: نواجه ظروفا استثنائية ونريد حكومة حرب

طالب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإيقاف استيراد بعض السلع غير الأساسية لفترة مؤقتة؛ لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن «مصر تستورد أستك الفلوس بما يزيد عن 300 مليون دولار»، منوهًا أن هناك «600 سلعة غير أساسية تستوردها مصر بينها لعب الأطفال».



وأشار إلى أن «وقف استيراد بعض السلع لمدة لا تتجاوز العام يساهم في تقليل الضغط على الدولار»، معقبًا: «نحن في ظروف استثنائية ونريد حكومة حرب».



وثمن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن فيها عن قائمة بـ150 سلعة يجب أن تتوقف مصر عن استيرادها، مشددًا على أهمية عمل الحكومة بمسئولية تضامنية؛ لزيادة نسبة المكون المحلي ودعم المنتج المصري.



ودعا إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية والاستغلالية التي ينتهجها بعض التجار، قائلًا إن السلعة التي تُباع بـ20 جنيهًا، تُعرض في بعض الأماكن بـ100 جنيه لمخاطبة مستوى معين.



وأضاف: «هذا الأمر يحاسب عليه بالقانون، لأن التاجر في تلك الحالة يستغل بيع السلعة في مكان لطبقة معينة وبطريقة معينة مخالفة لقانون الاحتكار، كما أن بعضهم يخزن السلع حتى يرتفع سعرها».



وقدم النائب علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، 3 أدوات رقابية في مواجهة وزيري التموين والصناعة والتجارة الداخلية «سؤال وطلب إحاطة ومناقشة عامة»، وذلك في إطار حملة شباب حزب التجمع «اشتري مصري».



ونوه النائب في طلبه، أن العجز في الميزان التجاري تسبب في خلل بميزان المدفوعات ما أدى إلى زيادة نسبة الاستيراد على حساب الصادرات.