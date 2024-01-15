وزيرة خارجية أستراليا تطالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة

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طالبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، بإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وقالت وونج اليوم الاثنين قبل بدء جولة تتضمن إسرائيل والأردن والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة: "موقفنا هو أننا نريد أن نرى إقرار وقف إطلاق نار مستدام، وأن نرى وقف إطلاق نار إنساني فوري كخطوة نحو تحقيق ذلك".

ولكن أضافت "لا يوجد وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولا يوجد وقف إطلاق نار غير مشروط".

كما دعت وونج لمرور المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودائمة وبدون عوائق، وتوفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة. كما أنها تريد الاستفادة من جولتها في المنطقة لقيادة حملة للتوصل لحل للصراع الحالي وإقرار السلام الدائم من خلال حل الدولتين.

وتعتزم وونج خلال زيارتها لإسرائيل لقاء أقارب الرهائن والناجين من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.