قالت زامبيا، اليوم الاثنين، إنها تلقت 4ر1 مليون جرعة لقاح فموي للكوليرا مع انتشار المرض الذي ينتقل عبر المياه في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي بعدما بدأ تفشي المرض في أكتوبر الماضي.

ووافقت الأمم المتحدة على تبرع بقيمة 7ر1 مليون جرعة لقاح فموي للمساعدة في مكافحة تفشي المرض، الذي أودى حتى الآن بحياة 365 شخصا، وفقا لآخر بيانات أعلنتها وزارة الصحة.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت زامبيا 418 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، وهي أرقام وصفتها وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو بأنها مروعة.

وجرت تأجيل استئناف الدراسة في المدارس والجامعات حتى 29 يناير الجاري بعدما كانت مقررة يوم 8 من يناير، حيث تواصل الحكومة جهودها لمكافحة المرض.

وتأثرت تسعة من أقاليم العشرة بمرض الكوليرا.

وخلال تسليم جرعات اللقاح في لوساكا صباح اليوم الاثنين، قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة سيسي بينكيا إن المنظمة تعمل بنشاط مع الحكومة في زامبيا.