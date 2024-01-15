استطلاع: المحافظون البريطانيون في طريقهم إلى هزيمة انتخابية

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن استطلاعا أجرته مؤسسة "يوجوف" شمل أراء عينة من 14 ألف شخص يشير إلى أن حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك يمكن أن يحتفظ بما لا يقل عن 169 مقعدا، بينما يدخل حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر إلى داونينج ستريت بـ 385 مقعدا.

وأشار الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة تلجراف البريطانية، إلى أن كل ما يسمى بمقعد "الجدار الأحمر" الذي فاز به بوريس جونسون في عام 2019، قد يخسره في الانتخابات العامة هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن المستشار جيريمي هانت قد يكون واحدا من بين 11 وزيرا في الحكومة الذين سيفقدون مقاعدهم فيما سيكون أكبر انهيار في الدعم لحزب حاكم منذ عام 1906.

ومن بين كبار المحافظين الآخرين الذين ورد أنهم في طريقهم لخسارة مقاعدهم، وزير الدفاع جرانت شابس، ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت، والمدعية العامة فيكتوريا برنتيس.