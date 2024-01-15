 إسرائيل: تسجيل عجز مقترح بنسبة 6.6% في الميزانة - بوابة الشروق
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إسرائيل: تسجيل عجز مقترح بنسبة 6.6% في الميزانة

علم إسرائيل
علم إسرائيل

نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:20 ص

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن العجز المقترح في ميزانية إسرائيل سيرتفع إلى 6ر6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بعدما بلغ 2ر4% في عام 2023.

وأوضحت الوزارة أن عجز الميزانية المقترح في 2024 يبلغ 581 مليار شيكل ( الدولار يساوي 73ر3 شيكل إسرائيلي).

ووفقا للخطة، من المتوقع أن تتزايد النفقات بمقدار 4ر68 مليار شيكل، مقارنة بخطة الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايوالماضي.

وتشمل الزيادة 55 مليار شيكل للانفاق الدفاعي و5ر13 مليار شيكل للنفقات المدنية المرتبطة مباشرة بالحرب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على الميزانية مساء اليوم الأحد أو صباح غد الاثنين.

ويقدم وزير المالية الميزانية المقترحة إلى الكنيست بحلول 28 يناير، ويجب أن يتم تمريرها بثلاث قراءات قبل أن تصبح نهائية.


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