بريطانيا تصنف حزب التحرير الإسلامي منظمة إرهابية

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تصنيف "حزب التحرير الإسلامي" منظمة إرهابية محظورة، وهو ما يجعل الانتماء إليه "جريمة جنائية".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن الحظر الذي فرضته بريطانيا على الحزب، والذي يضعه على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة أو داعش، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 يناير الجاري إذا وافق البرلمان.

من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات حماس المروعة".

Today, we took action to proscribe Hizb ut-Tahrir as a terrorist organisation.



The encouragement and promotion of Hamas’ unlawful attacks, and the group’s antisemitic ideology, are appalling.



Being a member and inviting support for the group will be a criminal offence.