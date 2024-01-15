بريطانيا تصنف حزب التحرير الإسلامي منظمة إرهابية

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تصنيف "حزب التحرير الإسلامي" منظمة إرهابية محظورة، وهو ما يجعل الانتماء إليه "جريمة جنائية".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن الحظر الذي فرضته بريطانيا على الحزب، والذي يضعه على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة أو داعش، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 يناير الجاري إذا وافق البرلمان.
من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات حماس المروعة".
وأضاف كليفرلي أن "إشادة حزب التحرير بتلك الهجمات ووصف حماس بالأبطال يشكل تشجيعا للإرهاب".
ويعني الحظر أن الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها، وترتيب اجتماعاتها، وحمل شعارها في الأماكن العامة، سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا.