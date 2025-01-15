 سترلينج يقود هجوم أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سترلينج يقود هجوم أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:17 م

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل المدفعجية لمباراة توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - كاي هافيرتز – لياندرو تروسار.


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