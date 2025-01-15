تقرير يستعرض تفاصيل صفقة التهدئة في غزة: تشكيل قوة تفتيش مصرية قطرية للسيارات العابرة لشمال القطاع

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، المزيد من التفاصيل عن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وقالت في تقرير لها، إن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، معظمهم على قيد الحياة، من الأطفال والنساء والرجال فوق الـ50 عامًا والمرضى والجرحى.

وأشارت إلى إطلاق سراح 3 محتجزين باليوم الأول، و4 في اليوم السابع، و3 في اليوم الـ14 (مع إعطاء الأولوية للنساء).

ولفتت إلى إطلاق سراح 3 في اليوم الـ21، و3 في اليوم الـ28، و3 باليوم 35، وإطلاق سراح المحتجزين الـ14 المتبقيين في الأسبوع الأخير.

وأوضحت أنه سيتم في المقابل إطلاق سراح حوالي 1000 أسير فلسطيني، مشيرة إلى إبعاد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى غزة أو قطر أو تركيا.

وذكرت أن الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.

وأفادت بأن الصفقة تشمل كذلك خروج الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وتضمن عودة سكان غزة إلى شمال القطاع اعتبارًا من اليوم الـ22.

ووفقًا لتقرير القناة العبرية، فإن الصفقة تتضمن مغادرة أغلب قوات جيش الاحتلال محور فيلادلفيا، مع الإبقاء على قوة صغيرة.

وأضافت أنه «سيتم تشكيل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة».

وبالنسبة للمرحلة الثانية، أكدت أنها تبدأ بنهاية المرحلة الأولى التي تستغرق 42 يومًا، على أن يبدأ التفاوض حولها في اليوم الـ16 من بدء تنفيذ الاتفاق.