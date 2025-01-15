قال كبير المدعين العامين في قضية أحداث السادس من يناير بمبنى الكونغرس الأمريكي لوكالة أسوشيتد برس (AP) إنه حتى لو أصدر ترامب عفواً عن جميع مثيري الشغب، فلن يكون هناك "تراجع عن هذه الملاحقات القضائية".