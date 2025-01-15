 رغم العفو الرئاسي عن ترامب.. كبير المدعين العامين: الملاحقات القضائية لمثيري الشغب في الكونغرس مستمرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رغم العفو الرئاسي عن ترامب.. كبير المدعين العامين: الملاحقات القضائية لمثيري الشغب في الكونغرس مستمرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 2:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 2:31 ص

قال كبير المدعين العامين في قضية أحداث السادس من يناير بمبنى الكونغرس الأمريكي لوكالة أسوشيتد برس (AP) إنه حتى لو أصدر ترامب عفواً عن جميع مثيري الشغب، فلن يكون هناك "تراجع عن هذه الملاحقات القضائية".


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