العراق وبي بي البريطانية يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير4 حقول نفطية في كركوك

وقع العراق وشركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي بي)، مذكرة تفاهم لوضع برنامج لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقول شركة نفط الشمال في محافظة كركوك "250 كم شمالي بغداد".

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الليلة الماضية في لندن توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة؛ للتنفيذ حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد فيما وقعها عن شركة بريتش بترليوم مدير فرع العراق زيد الياسري.

وأوضح البيان، أن المذكرة تهدف إلى العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة بي بي من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز.

يذكر أن العراق اعتمد خطة طموحة لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام والغاز تستمر لغاية عام 2028 لرفع الطاقات الانتاجية إلى ستة ملايين و500 ألف برميل يوميا، ورفع مستويات إنتاج الغاز المصاحب؛ لسد متطلبات الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية، ومشاريع الأسمدة والبتروكيمياويات.