إحالة زوجة وعشيقها متهمين بقتل زوجها في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية المتهم فيها ربة منزل وعشيقها بقتل زوج الأولى بإلقائه من الطابق السادس بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بإحالة أوراقهما لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة المجني عليه بإلقائه من الطابق السادس من أحد العقارات السكنية بمدينة العاشر من رمضان.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على إثر خلافات سابقة جراء وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وعشيقها (المتهم)، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما استدرجاه لمسكن الزوجية مهددان إياه، وشرعا في إكراهه على توقيع إيصالين أمانة، قبل أن يلقيانه من الطابق السادس قاصدين قتله، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيق.