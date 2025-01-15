 كوبا تفرج عن 553 سجينا بعد إزالة الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوبا تفرج عن 553 سجينا بعد إزالة الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب


نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 8:35 ص

أعلنت الحكومة الكوبية يوم الثلاثاء أنها ستفرج عن 553 سجينا بعد إعلان الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها أنها ستزيل كوبا من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

ووصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز قرار الولايات المتحدة بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الإجراءات "متأخرة ومحدودة". وأضاف: "لم يكن يجب أبدا تضمين كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل تعسفي".

وتابع رودريجيز عبر منصة "إكس" قائلا: "كانت تلك تسمية تعسفية وذات دوافع سياسية ولها تأثيرات شديدة على الشعب الكوبي، مما ألحق ضررا بالاقتصاد، وأدى إلى ندرة الموارد، وشجع الهجرة إلى الولايات المتحدة."

وقالت وزارة الخارجية الكوبية إن الإفراج المخطط له عن 553 سجينا مدانين بجرائم مختلفة سيتم على مراحل.

يأتي قرار بايدن بإلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب في الأيام الأخيرة من إدارته. ويُنظر إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، وسيحتاج إلى مراجعة من قبل الكونجرس.

وكان سلف بايدن وخليفته دونالد ترامب قد أعاد إدراج كوبا في القائمة قبل نهاية ولايته الأولى في 2021. ويمكنه إلغاء قرار بايدن بشكل مباشر بعد تنصيبه يوم الاثنين.


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