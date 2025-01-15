حماس: وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء في ‎مصر وقطر ردنا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء، إنها سلمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الاتفاق "وشيك".

وقالت الحركة في تصريحات لقناة الجزيرة أن وفدها برئاسة خليل الحية سلم للوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

من جهته، قال مسئول بالجهاد الإسلامي للجزيرة، إن قيادة الحركة أنهت قبل قليل اجتماعا مع وفد حماس بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة غدا الخميس.

وتتواصل المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأربعاء، حيث تحتضن الدوحة اجتماعا بهذا الخصوص فيما تدخل المباحثات "مراحلها النهائية".



وفي غياب رد رسمي من حماس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين فلسطينيين قريبين من الدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن. وكانت القاهرة وواشنطن دعتا طرفي الصراع إلى إبداء "المرونة اللازمة" لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.