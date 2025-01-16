وزير الخارجية التركي يهنئ حماس باتفاق وقف إطلاق النار

هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لفلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش إسماعيل، وأعضاء المكتب السياسي لحماس، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

وأعرب فيدان عن تمنياته بأن يعود الاتفاق بالفائدة على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم فلسطين في المجالات كافة، وخاصة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.