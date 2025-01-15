الرئيس الكوري الجنوبي يقرر المثول لاستجواب وكالة مكافحة الفساد لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف

قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك - يول، اليوم الأربعاء، إنه قرر المثول للاستجواب أمام وكالة مكافحة الفساد لتجنب إراقة الدماء بين سلطات إنفاذ القانون وفريقه الأمني، بينما زعم أن تحقيق الوكالة غير قانوني.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن تصريحات "يون" جاءت قبل توجهه إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسئولين في "جواتشيون"، الواقعة جنوب سول؛ حيث نفذ المكتب والشرطة مذكرة توقيف الرئيس المعزول بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وقال يون، في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في "يونجسان" بوسط سول: "لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب تحقيقات الفساد، على الرغم من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني".

واحتجز المحققون، يون بتهمة قيادة التمرد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز رئيس حالي.

وأعرب يون، عن أسفه للإجراءات غير القانونية والباطلة، فيما يتعلق بإصدار أوامر التوقيف.

وقال: "لقد انهارت سيادة القانون تماما في هذا البلد.. على الرغم من أنني أواجه هذه المساوئ، إلا أنني آمل بصدق ألا يضطر أي مواطن إلى تحمل مثل هذا الظلم عند التعامل مع القضايا الجنائية في المستقبل".