 صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. الكشف عن الجدول الزمني لإطلاق سراح المحتجزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. الكشف عن الجدول الزمني لإطلاق سراح المحتجزين

وكالة معا
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 3:58 م

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، عن الجدول الزمني لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى.

وينص اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، حسبما أفادت القناة 12 العبرية، على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول، و4 باليوم السابع، و3 في اليوم الـ14، وفي اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى، و3 في اليوم الـ35، والباقون في الأسبوع الأخير.

ووفقًا لمسودة الاتفاق، ستشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 محتجزًا لدى حماس، بما في ذلك النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين والجرحى.

وقال مسئول إسرائيلي إن إسرائيل ستفرج عن «عدة مئات» من الأسرى الفلسطينيين في المقابل، بما في ذلك فلسطينيون أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بعد بعدد محدد من الأسرى الذين ستفرج عنهم، لأن حماس لم تحدد بعد عدد الرهائن الـ33 الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ووافقت إسرائيل على إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن أحياء، وليس مقابل جثث القتلى.

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