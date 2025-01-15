حكم بالسجن 7 سنوات على 3 صينيين بتهمة مزاولة التعدين غير القانوني في الكونغو

حُكم على ثلاثة مواطنين صينيين الثلاثاء بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 600 ألف دولار لاستغلالهم الموارد المعدنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل غير قانوني.

ويمثل هذا الحكم المرة الأولى التي تتم فيها إدانة سماسرة المعادن الأجانب لاستغلال المعادن بشكل غير مصرح به في الكونغو دون تصريح من السلطات الكونغولية.

كما أدين المتهمون بالاحتيال وغسل الأموال والنهب. ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيبقون في مدينة بوكافو شرقي البلاد، حيث يُحتجزون، أم سيتم نقلهم إلى مكان آخر.

وألقي القبض عليهم في 4 يناير وبحوزتهم 10 سبائك ذهبية و400 ألف دولار أمريكي نقدا.

ويقول محامو المتهمين إنهم يعتزمون استئناف الحكم، معتبرين أنه غير مبرر.

وقال أرسين مواكا، محامي أحد المتهمين، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف: "موكلونا غير راضين عن الحكم".

ومع ذلك، أشاد المحامون الذين يمثلون الضحايا بالحكم ووصفوه بأنه يقدم درسا وعبرة، وقالوا إنهم يأملون أن تردع القضية عمليات التعدين غير القانونية في المستقبل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.