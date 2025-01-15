 أحمد الفيشاوي يعرب عن سعادته بترشيحه لجائزة أحسن ممثل في حفل Joy Awards - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الفيشاوي يعرب عن سعادته بترشيحه لجائزة أحسن ممثل في حفل Joy Awards

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:17 م

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بترشيحه لجائزة أحسن ممثل لعام 2024 في حفل "Joy Awards"، الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو من تحضيرات بدلة الحفل التي سيرتديها، معلقًا: "السنة دي إنشاء الله هيبقى وشها حلو على الكل، والحمد لله تم ترشيحي لأحسن ممثل في مهرجان الـ Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، ودلوقتي بنجهز بدلة لحفل توزيع الجوائز. جايلكوا في السكة يا حبايبي يا غاليين".

ويُقام حفل "Joy Awards" في دورته الخامسة بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

 


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