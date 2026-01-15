الأردن ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل مشاريع الربط الطاقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّع الأردن ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاريع الربط الطاقي بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق المؤسسي لتطوير سياسات الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، بما يسهم في تحقيق أمن الإمدادات واستدامة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وفق قناة المملكة الأردنية اليوم الخميس.

وتشمل مجالات التعاون إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لتفعيل وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم قطاع الكهرباء، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والتشريعات الداعمة للاستثمار في هذه المجالات.

كما تنص المذكّرة على تشكيل فرق فنية مشتركة لإعداد خطط تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية إشراك الجهات الممولة والمانحة العربية والدولية لدعم المشاريع المشتركة.

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتكامل أنظمة الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة.