عراقجي: لا خطط لإعدام متظاهرين على خلفية الاحتجاجات في إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إنه لا توجد خطط لإعدام متظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي عمت البلاد، مكررا تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، صرح عراقجي بأنه لا توجد نية لشنق أي شخص، مجددا حديثه عن بأن "عناصر إرهابية" أجنبية تقف وراء تصعيد الأحداث خلال الاحتجاجات.

كما زعم أن بعض الوفيات كان المقصود منها جر الولايات المتحدة إلى الصراع، مشيرا إلى خطة إسرائيلية مزعومة دون تقديم أدلة.

وكان ترامب قال في وقت سابق أمس الأربعاء إنه تلقى معلومات تفيد بعدم وجود خطط لتنفيذ إعدامات في إيران. وخلال تصريحات في البيت الأبيض، أشار إلى "مصادر مهمة جدا من الجانب الآخر"، معربا عن أمله في أن تكون هذه المعلومات صحيحة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي إيران، تنفذ أحكام الإعدام عادة شنقا.

وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع من إعدام المتظاهرين، قائلا لشبكة (سي بي إس نيوز) في ديترويت إن الولايات المتحدة سترد بقسوة إذا قتل متظاهرون. ولم يوضح طبيعة الرد المحتمل، لكنه حذر مرارا طهران من شن حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية.

واندلعت الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية عميقة وارتفاع معدلات التضخم واستياء واسع من قيادة طهران، وسط اتهامات برد قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة المفرطة.

وقال عراقجي إن مئات الوفيات وقعت وإن الأرقام الدقيقة ستعلن قريبا وهو ما لا يتوافق مع معلومات صادرة عن نشطاء.