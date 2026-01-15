

أعلنت دار الكرمة عن إصدارها رواية "الهجران" للكاتب والروائي سومر شحادة، وذلك ضمن إصدارات الدار المشاركة في فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "المكانة الحقيقية للناس تُعرف برحيلهم، عندما نواجه العادات التي تركوها تنمو في داخلنا قبل غيابهم".

"في مدينة اللاذقية، التي تتحول إلى بطل صامت يشهد على تحولات الأجيال، يتقاطع التاريخ مع الحاضر ليولد حكايات غير متوقعة، في شتاء بعيد من عام 1982، تبدأ حكاية ستظل مؤجلة لعقود، قبل أن تعود فجأة عبر مواجهة مربكة مع الماضي، تعيد رسم مصير الشخصيات".

ويأخذنا الروائي السوري سومر شحادة بسرد شيق إلى أعماق شخصيات تبحث في الحب عن معنى لحياتها، فنكتشف أحزانها وتفاصيلها اليومية، وندخل معها عالم الذكريات، ونشاركها رحلة التحرر من الهجران، والتمسك بالحياة على الرغم من قسوة مآلاتها، في رواية مؤثرة عن الفقد، والذاكرة، والحب الذي لا يختفي حتى بعد الغياب.

سومر شحادة روائي سوري من مواليد اللاذقية عام 1989، حازت روايته الأولى "حقول الذرة" جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، وفازت روايته "الهجران" بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، وصدر له عن دار الكرمة "منازل الأمس" (2023) و"الآن بدأت حياتي" (2024)، والتي وصلت إلى القوائم الطويلة لجوائز عربية مرموقة.