6 شهداء في اليوم الأول من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة خروقات إسرائيلية في اليوم الأول من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة معا، إن اثنين من المواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر مساء اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الحولي غرب دير البلح وسط القطاع

وكان فلسطينيان قد استشهدا جراء قصف الاحتلال فناء منزل لعائلة الجرو غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وكان المنزل تعرض لقصف قبل حوالي شهر .

كما أعلن الإسعاف والطوارئ، استشهاد اثنين من المواطنين على مفترق العلم في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن المسعفون من انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية فيما لم تتمكن من الوصول للثاني.