 6 شهداء في اليوم الأول من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 8:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

6 شهداء في اليوم الأول من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة

وكالات
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 6:53 م

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة خروقات إسرائيلية في اليوم الأول من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة معا، إن اثنين من المواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر مساء اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الحولي غرب دير البلح وسط القطاع

وكان فلسطينيان قد استشهدا جراء قصف الاحتلال فناء منزل لعائلة الجرو غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وكان المنزل تعرض لقصف قبل حوالي شهر .

كما أعلن الإسعاف والطوارئ، استشهاد اثنين من المواطنين على مفترق العلم في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن المسعفون من انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية فيما لم تتمكن من الوصول للثاني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك