 ترامب يعلن إجراء محادثة عظيمة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:21 ص القاهرة
ترامب يعلن إجراء محادثة عظيمة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

واشنطن - أ ب
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 12:02 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 12:02 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أجرى"محادثة عظيمة" خلال أول مكالمة معروفة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة رودريجيز.

وأضاف ترامب خلال توقيع مشروع قانون في المكتب البيضاوي: "أجرينا مكالمة، مكالمة طويلة. وناقشنا الكثير من الأمور، وأعتقد أننا نتعامل بشكل جيد جدا مع فنزويلا".

وعلى عكس الخطب السابقة الموجهة إلى جمهورها المحلي التي كانت صدى لخطاب مادورو المناهض للإمبريالية، لم تأت رودريجيز على ذكر الولايات المتحدة – ولا الوتيرة المذهلة التي تتطور بها العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة.

لكنها انتقدت المنظمات التي تدافع عن حقوق السجناء.

وتعهدت رودريجيز بتطبيق "صارم" للقانون ونسبت إلى مادورو فضل البدء بإطلاق السجناء كدلالة على أن حكومتها لا تهدف إلى قطيعة كاملة مع الماضي.

