ماني يعادل عدد أهداف صلاح في أمم أفريقيا

عادل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، عدد أهداف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في تاريخ مشاركاتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل ماني هدف الفوز في شباك مصر خلال نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، ليقود أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية.

وبهذا الهدف، وصل ماني إلى 11 هدفًا في البطولة، إلى جانب صناعته 9 أهداف أخرى، ليعادل بذلك الرقم الذي سجله محمد صلاح في مسيرته بأمم أفريقيا، حيث أحرز 11 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى.

وينتظر منتخب السنغال، بقيادة ماني، مواجهة الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.