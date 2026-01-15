الرئيس الألماني يفتتح اليوم معرض الأسبوع الأخضر في برلين

يفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مساء اليوم الخميس الدورة التسعين من معرض "الأسبوع الأخضر" الدولي في العاصمة برلين.

وتبدأ فعاليات المعرض الزراعي غدا الجمعة وتستمر حتى 25 يناير، ويتوقع المنظمون استقبال نحو 325 ألف زائر. وقد سجل للمشاركة 1600 جهة عرض، بينهم نحو 450 عارضا من خارج البلاد.

ويحتفل معرض "الأسبوع الأخضر" هذا العام بمرور مئة عام على انطلاقه، إذ أقيمت أول دورة له في فبراير عام 1926. وأصبح المعرض حاليا أكبر فعالية تقام في العاصمة.

وتعد قاعة الحيوانات من أبرز ما يجذب الزوار، رغم الانتقادات التي يوجهها إليها نشطاء حماية الحيوانات، حيث تضم أبقارا وأغناما وخيولا وحمير طوال فترة المعرض. وفي العام الماضي لم تعرض أي حيوانات من رتبة مزدوجات الأصابع بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، لكنها تعود هذا العام. كما تعتبر قاعة الزهور جزءا أساسيا من برنامج الزيارة بالنسبة لكثير من الزائرين.