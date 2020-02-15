سانا: الجيش السوري يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها بريف حلب

حرر الجيش السوري، اليوم السبت، قريتي (أورم الكبرى) و(كفرناها) وجمعية الرضوان بريف حلب الجنوبي الغربي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها العسكرية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي على محور (أورم الكبرى) و(كفرناها) ونفذت رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات الإرهابيين في البلدتين، وخاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية، أسفرت عن دحر الإرهابيين وتحرير البلدتين وجمعية الرضوان بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأضافت أن وحدات الجيش تواصل عملياتها بضربات صاروخية مكثفة ضد تجمعات وتحصينات الإرهابيين في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي وحققت إصابات مباشرة.

يذكر أن وحدات الجيش تمكنت - أمس الجمعة - من تأمين جانبي الطريق الدولي حلب دمشق، ولا سيما المنطقة المتبقية بالقرب من مدخل حلب الغربي بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين في المنطقة ودحرهم منها.