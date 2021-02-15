الأمن يعيد فتاة عقب تركها المنزل لخلافها مع والدتها في الشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة فتاة عقب تركها للمنزل لخلافاتها مع والدتها في الشرقية.

كانت إحدى المنظمات نشرت مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم فى العثور على ابنتهم عقب تغيبها عن المنزل.

وبالفحص تبين قيام شقيقة الفتاة المشار إليها بتقديم بلاغ في قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بغياب شقيقتها عن المنزل ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى غيابها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها، وتبين تركها للمنزل بمحض إرادتها لتصاعد خلافاتها مع والدتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد عليهم بحسن رعايتها.