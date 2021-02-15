هيكل يبحث مع سفير الأردن الجديد بالقاهرة التعاون الإعلامي بين البلدين

بحث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، مع السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم للأردن بالجامعة العربية، سبل التعاون الإعلامي بين مصر والأردن في ظل التطور الإعلامي المتلاحق، وتطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.



وأكد هيكل، خلال اللقاء، العلاقة القوية التي تربطه بالسفير العضايلة منذ أن كان وزير دولة للإعلام بالأردن الشقيق، كما أعرب عن تمنياته الطيبة بالتوفيق للسفير في مهمته الجديدة بمصر.



من جانبه، أكد السفير العضايلة عمق علاقة الأردن ومصر وتطورها خلال المرحلة الماضية، موضحا أن التطور الكبير الذي تشهده مصر حاليًّا في جميع المجالات يلفت انتباه الجميع، خاصةً فى مجال الطرق.



واتفق هيكل والعضايلة على استمرار اللقاءات خلال الفترة القادمة؛ لدعم العلاقات الإعلامية بين البلدين.